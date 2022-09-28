



Беспорядки в Иерусалиме: двое арестованы

Во вторник полиция работала над подавлением беспорядков в районах Цур-Бахер и Сильван на юге Иерусалима. Мятежники бросали камни, запускали фейерверки, поджигали мусорные баки и бросали бутылки, пока полиция пыталась восстановить порядок.



В ходе операции израильской полиции были задержаны двое подозреваемых, сообщает "Аруц Шева".



Во время беспорядков в Цур-Бахере были задержаны двое арабов, один из которых держал в руках фейерверк и палестинский флаг, а при тщательном обыске у него был обнаружен нож.



Также полиция нашла готовые к использованию "коктейли Молотова".



Полиция также работала над восстановлением порядка в Сильване, где участники беспорядков бросали в их сторону камни и запускали фейерверки.