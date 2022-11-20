



Беспорядки в Хевроне: шестерых арестованных отпустили домой

Шестеро израильтян, арестованных во время вчерашних беспорядков в Хевроне, отпущены домой.

Об этом сообщает 12 канал.

"Десятки человек инициировали нападения на палестинские магазины, причинив ущерб, и устроили беспорядки без какой-либо провокации. Это может вернуть нас к 10 ноября 1938 года, к Хрустальной ночи", - прокомментировал вчерашние столкновения генерал в отставке Гиора Эйланд.

Напомним, что в результате ожесточенных столкновений пострадала женщина-военнослужащая и двое палестинцев.