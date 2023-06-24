



Беспорядки поселенцев в Умм-Сафе: жгли автомобили и дома

Несколько десятков поселенцев устроили беспорядки в палестинской деревне Умм-Сафа в субботу. Как сообщили палестинцы и израильские правозащитники, поселенцы подожгли автомобили и дома.



Палестинские СМИ сообщили, что поселенцы сожгли несколько домов и автомобилей, а также открыли огонь по съемочной группе палестинского телевидения в деревне, расположенной к северу от Рамаллы.



Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что машину скорой помощи, проезжавшую мимо деревни, забросали камнями, ее водитель получил легкие ранения.



Израильская правозащитная группа “Еш Дин” заявила, что на месте происшествия находились войска ЦАХАЛа, но ничего не сделали, чтобы остановить поселенцев.



Немедленных комментариев со стороны военных не последовало, которые признали, что им “не удалось” остановить другие бунты поселенцев в последние дни.



Нападения мести на Турмус-Айя и другие деревни последовали за убийством четырех израильтян палестинскими боевиками в результате теракта во вторник.



Представитель армии Даниэль Хагари сказал, что войска пытались помешать израильтянам атаковать Турмус-Айя, но они были слишком растянуты.



Жители Турмус-Айи рассказали AFP, что видели от 200 до 300 израильтян, бесчинствовавших в их деревне в среду, нападавших на жителей и повредивших десятки домов и автомобилей.



Делегация из более чем 20 дипломатических миссий, в том числе Европейского Союза и США, посетила деревню в пятницу, чтобы осмотреть ущерб.



Высший представитель ЕС в Палестине Свен Кюн фон Бургсдорф раскритиковал Израиль за невыполнение своих обязательств по защите палестинцев.



“Не было никаких попыток остановить поселенцев”, — сказал он.



Израильская полиция заявила в пятницу, что арестовала трех человек в связи с насилием, не сообщая подробностей.



Глава Организации Объединенных Наций по правам человека Фолькер Тюрк предупредил, что “насилие вместе с подстрекательской риторикой служат только тому, чтобы загнать израильтян и палестинцев еще глубже в пропасть”.