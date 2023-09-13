



Беспорядки палестинцев на границе с Газой: произведены аресты

В ходе беспорядков, устроенных палестинцами 12 сентября возле забора безопасности, арестованы трое подозреваемых.



Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля.



Уточняется, что задержанных бунтовщиков передали на допрос ШАБАКу для дальнейшего расследования.



Напомним, палестинцы устроили беспорядки возле забора безопасности в знак протеста против сокращения количества свиданий для террористов в израильских тюрьмах до одного в два месяца. Они жгли шины и бросали взрывчатку в израильских военных.