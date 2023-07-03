Беспилотники атаковали в Дженине 16 раз, обнаружена пусковая ракетная установка
В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа беспилотники ЦАХАЛа более десяти раз атаковали объекты террористической инфраструктуры, а также боевиков в лагере беженцев в Дженине.
Кроме того, силы ЦАХАЛа уничтожили лабораторию по производству и хранению взрывчатых веществ.
По сообщению радио Галей Исраэль, проведено 16 воздушных атак в Дженине
Также бойцы обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку и другое оружие. Перестрелки с вооруженными террористами продолжаются.