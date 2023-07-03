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Беспилотники атаковали в Дженине 16 раз, обнаружена пусковая ракетная установка
03.07.2023 10:27 Аркадий Бочаровский

Беспилотники атаковали в Дженине 16 раз, обнаружена пусковая ракетная установка


В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа беспилотники ЦАХАЛа более десяти раз атаковали объекты террористической инфраструктуры, а также боевиков в лагере беженцев в Дженине. 

Кроме того, силы  ЦАХАЛа уничтожили лабораторию по производству и хранению взрывчатых веществ.

По сообщению радио Галей Исраэль, проведено 16 воздушных атак в Дженине

Также бойцы обнаружили и конфисковали самодельную ракетную установку и другое оружие. Перестрелки с вооруженными террористами продолжаются.
 

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