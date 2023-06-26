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Беспилотник ЦАХАЛа упал на территории Ливана
26.06.2023 14:08 Ирина Демьянова

Беспилотник ЦАХАЛа упал на территории Ливана

Беспилотник ЦАХАЛа упал на ливанской территории во время обычного наблюдения в понедельник утром, но никаких опасений по поводу утечки информации нет, подтвердили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Медиа-канал, связанный с ливанской "Хизбаллой", сообщил в понедельник, что вооруженная группировка сбила израильский беспилотник, который влетел в воздушное пространство Ливана.

В заявлении, переданном агентству Reuters пресс-службой "Хизбаллы", говорится, что беспилотник был сбит недалеко от города Зибкин на юге Ливана.


 

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