



Беспилотник ЦАХАЛа упал на территории Ливана

Беспилотник ЦАХАЛа упал на ливанской территории во время обычного наблюдения в понедельник утром, но никаких опасений по поводу утечки информации нет, подтвердили в пресс-службе ЦАХАЛа.



Медиа-канал, связанный с ливанской "Хизбаллой", сообщил в понедельник, что вооруженная группировка сбила израильский беспилотник, который влетел в воздушное пространство Ливана.



В заявлении, переданном агентству Reuters пресс-службой "Хизбаллы", говорится, что беспилотник был сбит недалеко от города Зибкин на юге Ливана.





