



Бенет и ведущий SkyNews поспорили в телешоу по поводу ситуации в Газе: видео

В своем недавнем выступлении на SkyNews бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенет оказался втянутым в напряженную перепалку с ведущим шоу. Разговор принял острый характер, когда ведущий поднял вопрос о гуманитарном кризисе в секторе Газа.



Журналист поинтересовался тяжелой ситуацией, с которой сталкиваются палестинцы в больницах, особенно в тех, которые зависят от системы жизнеобеспечения, а также об уязвимых младенцах в инкубаторах. Их обеспокоенность заключалась в том, как отключение электроэнергии в Израиле повлияло на эти и без того кризисные ситуации.



Бенет резко отреагировал, воскликнув: «Вы серьезно продолжаете спрашивать меня о палестинских гражданских лицах? Что не так с тобой? Разве ты не видел, что произошло? Мы боремся с нацистами. Итак, мир может прийти и дать им все, что они захотят, дать им электричество. Я не собираюсь снабжать своих врагов электричеством или водой. Если кто-то еще захочет — пожалуйста, мы за них ответственности не несем».





Ведущий, стремясь сохранить разговор в тонусе, отметил, что именно эту тему поднимал сам бывший премьер-министр. Бенет, однако, дал понять, что услышал достаточно, и настоял на том, что теперь его очередь говорить.В ответ ведущий подчеркнул, что это его программа, где он должен задавать вопросы, и отчитал Бенета за то, что он повысил голос.