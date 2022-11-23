



Бен-Гвир: За террор должна быть высокая цена

Лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир посетил место одного из взрывов в Иерусалиме и выступил с заявлением.



По словам Бен-Гвира, террористы должны платить высокую цену за свои действия.



"За террор нужно платить очень, очень, очень высокую цену", - заявил он.



Депутат подчеркнул, что Израилю следует вернуться к "целенаправленным ликвидациям", ввести дополнительные ограничения в отношении заключенных, осужденных за преступления против безопасности, а также прекратить выплаты ПА семьям террористов.



Итамар Бен-Гвир также сказал, что с места теракта он направится в больницу "Шаарей Цедек", чтобы "навестить раненых".