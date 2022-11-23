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Бен-Гвир: За террор должна быть высокая цена
23.11.2022 10:01 Ольга Белозерова

Бен-Гвир: За террор должна быть высокая цена

Лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир посетил место одного из взрывов в Иерусалиме и выступил с заявлением.

По словам Бен-Гвира, террористы должны платить высокую цену за свои действия.

"За террор нужно платить очень, очень, очень высокую цену", - заявил он. 

Депутат подчеркнул, что Израилю следует вернуться к "целенаправленным ликвидациям", ввести дополнительные ограничения в отношении заключенных, осужденных за преступления против безопасности, а также прекратить выплаты ПА семьям террористов. 

Итамар Бен-Гвир также сказал, что с места теракта он направится в больницу "Шаарей Цедек", чтобы "навестить раненых". 

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