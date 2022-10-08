



Бен-Гвир: "Теракт за терактом, управления нет"

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир отреагировал на террористическую атаку, произошедшую на КПП Шуафат, в результате которой были ранены несколько человек.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Вместе со всем народом Израиля я молюсь о благополучии пострадавших в результате этого серьезного нападения. Нет управления, есть слабость. Теракт следует за терактом, и помочь некому. Ганц - крайне левый, который не усвоил урок и продолжает свою политику слабости по отношению к врагу, который потирает руки от удовольствия и наблюдает, как Ганц эвакуирует еврейские города и встречается с террористом Махмудом Аббасом", - заявил Бен-Гвир.