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Бен-Гвир: "Теракт за терактом, управления нет"
08.10.2022 23:27 Ольга Белозерова

Бен-Гвир: "Теракт за терактом, управления нет"

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир отреагировал на террористическую атаку, произошедшую на КПП Шуафат, в результате которой были ранены несколько человек.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

"Вместе со всем народом Израиля я молюсь о благополучии пострадавших в результате этого серьезного нападения. Нет управления, есть слабость. Теракт следует за терактом, и помочь некому. Ганц - крайне левый, который не усвоил урок и продолжает свою политику слабости по отношению к врагу, который потирает руки от удовольствия и наблюдает, как Ганц эвакуирует еврейские города и встречается с террористом Махмудом Аббасом", - заявил Бен-Гвир. 

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