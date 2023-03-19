



Бен-Гвир - Шабтаю: Евреев в Лоде атакуют, а вы помогает арабам

Обсуждение ситуации и сценариев месяц Рамадан, проведенное министром национальной безопасности со старшими офицерами полиции, закончилось на резких тонах. Министр Итамар Бен-Гвир поинтересовался, как полиция готовится к месяцу Рамадан в Лоде, после того как в последнее время в городе усилилась напряженность между евреями и арабами.



В одном случае арабские бандиты заставили еврейского мальчика читать стихи из Корана.



Начальник полиции Коби Шабтай заявил, что полиция намерена набрать в Лоде больше полицейских-арабов, чтобы наладить диалог с арабами. В ответ министр Бен-Гвир возмутился: "Я не против арабских полицейских, но это пародия, что это ваши действия, вместо того, чтобы пойти к еврейскому населению и услышать о трудностях, вместо того, чтобы набрать больше добровольцев из числа жителей города, которые хотят охранять свои дома, вы говорите об успокоении арабской общественности".



Министр также сказал: "Здесь нет симметрии, одна сторона нападает, а другая защищается. Еврейская община подвергается нападению, и вместо того, чтобы поговорить с ними и возродить для них чувство безопасности, вы помогаете другой стороне".