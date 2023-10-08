



Бен-Гвир: разрешение на оружие - в течение недели





Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир дал указание отделу лицензирования огнестрельного оружия начать чрезвычайную операцию, чтобы дать возможность как можно большему числу граждан вооружиться. План вступит в силу в течение 24 часов



Граждане, отвечающие требованиям к ношению личного огнестрельного оружия в целях самообороны и службы в силовых структурах, не имеющие судимостей и медицинских противопоказаний, будут проходить собеседование по телефону вместо личного собеседования и смогут получить разрешение на ношение огнестрельного оружия в течение недели.



Гражданин, получивший разрешение на приобретение огнестрельного оружия и не приобретший его в течение 2023 года, а срок действия условного разрешения истек, сможет приобрести огнестрельное оружие сейчас без необходимости подавать повторное заявление. Это исключение коснется примерно 4000 граждан.



Гражданин, сдавший оружие на хранение в течение последних шести месяцев в связи с тем, что не прошел переподготовку или повторную подготовку, сможет получить оружие обратно. Это освобождение коснется около 1800 граждан.



Кроме того, начиная со следующего вторника, условные разрешения на ношение огнестрельного оружия будут выдаваться с разрешением, позволяющим приобрести до 100 патронов вместо 50 сегодня.