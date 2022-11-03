



Бен-Гвир призывает восстановить безопасность на улицах

Депутат Кнессета и лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир отреагировал на теракт, произошедший в Старом городе в Иерусалиме.



В своем заявлении Бен-Гвир призвал "восстановить безопасность на улицах".



"Сумерки правительства Ганца-Лапида заканчиваются очередным ударом ножом. Пора восстановить безопасность на улицах, пора навести здесь порядок, пора завести здесь главу семьи, пора ликвидировать террориста, который вышел на теракт!", - заявил политик.