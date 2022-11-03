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Бен-Гвир призывает восстановить безопасность на улицах
03.11.2022 15:21 Ольга Белозерова

Бен-Гвир призывает восстановить безопасность на улицах

Депутат Кнессета и лидер "Оцма Йехудит" Итамар Бен-Гвир отреагировал на теракт, произошедший в Старом городе в Иерусалиме.

В своем заявлении Бен-Гвир призвал "восстановить безопасность на улицах".

"Сумерки правительства Ганца-Лапида заканчиваются очередным ударом ножом. Пора восстановить безопасность на улицах, пора навести здесь порядок, пора завести здесь главу семьи, пора ликвидировать террориста, который вышел на теракт!", - заявил политик. 

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