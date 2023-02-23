



Бен-Гвир приветствует израильских героев за уничтожение террористов в Шхеме

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в среду назвал "героями" израильских военных, которые подверглись нападению палестинских террористов во время операции в Шхеме, что привело к смертельной перестрелке.



“Я восхищаюсь героями… за уничтожение террористов в Шхеме. Кто бы ни причинил вред Израилю, мы доберемся до них, где бы они ни находились, и нанесем им сокрушительный удар без компромиссов“, — сказал Бен-Гвир.



Также Министр отметил, то договорился с комиссаром полиции Израиля Коби Шабтаем об усилении присутствия полиции по всей стране.



“Наши воины отдают свои жизни, чтобы защитить всех нас, и за это мы должны их поблагодарить“, — сказал Бен-Гвир.



