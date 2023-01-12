



Бен-Гвир приветствовал арест члена "Нетурей Карта"

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир приветствовал арест одного из членов секты "Нетурей Карта", которые посетили Дженин и встретились там с террористами.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Я приветствую израильскую полицию в связи с арестом сторонника террористов, который посетил террористов в Дженине, и надеюсь, что его друзья также будут арестованы и заплатят высокую цену за свою явную поддержку терроризма и визиты с сочувствием к террористам", - сказал министр.



Бен-Гвир подчеркнул: "Сочувствие и поддержка терроризма являются изменой Государству Израиль, и Государство Израиль не допустит поддержки терроризма любого рода и для кого бы то ни было, еврея или араба".