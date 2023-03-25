



Бен-Гвир: пора навести порядок в Хавара

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал сегодняшний теракт в Хавара.



Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и призвал молиться за их здоровье.



"Я прошу созвать кабинет сразу после возвращения премьер-министра в Израиль и принять решения. Пора навести порядок в Хавара", - сказал он.



По словам Бен-Гвира, необходимо установить постоянные блокпосты, закрыть магазины и следить за порядком.



Напомним, что в результате обстрела автомобиля в Хавара один человек находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. ЦАХАЛ перекрыл дороги в районе Шхема в поисках террористов.



Более того, Армия обороны Израиля была приведена в состояние повышенной готовности из опасений мести со стороны поселенцев в ответ на нападение.

