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Бен-Гвир: пора навести порядок в Хавара
25.03.2023 20:26 Алина Груднева

Бен-Гвир: пора навести порядок в Хавара

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал сегодняшний теракт в Хавара.

Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и призвал молиться за их здоровье.

"Я прошу созвать кабинет сразу после возвращения премьер-министра в Израиль и принять решения. Пора навести порядок в Хавара", - сказал он.

По словам Бен-Гвира, необходимо установить постоянные блокпосты, закрыть магазины и следить за порядком.

Напомним, что в результате обстрела автомобиля в Хавара один человек находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. ЦАХАЛ перекрыл дороги в районе Шхема в поисках террористов.

Более того, Армия обороны Израиля была приведена в состояние повышенной готовности из опасений мести со стороны поселенцев в ответ на нападение.
 

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