



Бен-Гвир – полиции: Почему с Храмовой горы не снят плакат ХАМАС

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир во вторник вечером связался с полицией, чтобы спросить, почему они не убран плакат, призывающий к насилию со стороны террористической организации ХАМАС, который был замечен на Храмовой горе.



Надпись гласит: “Наше существование бессмысленно, если мы не будем искать Аль-Аксу. Сопротивление еще не сказало своего последнего слова”.



Полиция сообщила министру, что с тех пор, как плакат был размещен, десятки тысяч мусульман находились на Храмовой горе в преддверии Лейлат аль-Кадр, “Ночи судьбы”, не позволяя полиции убрать его. Сказали, что плакат сегодня вечером снимут.



Использование флага ХАМАС или плакатов, содержащих подстрекательство к насилию, на Храмовой горе является незаконным и влечет за собой арест преступника и запрет на восхождение на гору. Однако, полиция часто воздерживается от ареста нарушителей, когда на Храмовой горе одновременно находится множество верующих мусульман.



“Кто бы мог подумать, что при правом правительстве мы увидим знамя, поддерживающее ХАМАС и поощряющее терроризм, красующимся в самом сердце Храмовой горы, тем более в День памяти жертв Холокоста. Мне стыдно”, – прокомментировал ситуацию Том Нисани, исполнительный директор организации “Беядену”.