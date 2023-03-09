



Бен-Гвир похвалил солдата: Галант отправился в штаб-квартиру ШАБАКа

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир похвалил бойцов за молниеносную реакцию, благодаря которой был ликвидирован террорист, устроивший стрельбу в Тель-Авиве.



"В этот трудный момент я молюсь об исцелении раненых и желаю им полного выздоровления от имени всего народа Израиль. Поздравляю солдата МАГАВ, который в храброй операции уничтожил гнусного террориста и спас жизни многих", - сказал он.



Между тем, министр обороны Йоав Галант отправился в штаб-квартиру ШАБАКа. Он регулярно получает информацию о ситуации в Тель-Авиве.







