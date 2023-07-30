



Бен-Гвир отменил досрочное освобождение террористов из тюрем



Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир на этой неделе принял поправку к закону об административном освобождении террористов, тем самым отменив досрочное освобождение террористов из тюрьмы.



Согласно поправке, террористы теперь не будут освобождаться из тюрем в административном порядке, что является частью политики министра Бен-Гвира, направленной на ухудшение условий содержания террористов в тюрьмах. Раньше из-за нехватки мест в тюрьмах на свободу выходили сотни террористов в год, но теперь эта практика отменена.



Бен Гвир сказал: "Я работаю над тем, чтобы прекратить создание баз отдыха для террористов в тюрьмах. Еще многое предстоит сделать, но за последние полгода мы убрали пекарни с питой, свели к минимуму использование душевых и отменили стоматологическое лечение за счет государства. Я буду продолжать делать все, чтобы остановить благоприятные условия, получаемые террористов, и в надежде, что кабинет министров примет мою позицию о необходимости ухудшения условий содержания заключенных осужденных за преступления против безопасности".