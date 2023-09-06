



Бен-Гвир о теракте в Иерусалиме: вот, почему нужно изменить условия в тюрьмах

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир прокомментировал теракт у Яффских ворот в Иерусалиме.



Он пожелал скорейшего выздоровления раненым в результате атаки, которую совершил 17-летний житель Восточного Иерусалима, воспользовавшись ножом для разделки мяса.



"Именно из-за таких случаев я в последнее время борюсь за изменение условий содержания террористов в тюрьмах. Как только террорист узнает, что ему придется помучиться в тюрьме, он дважды подумает, прежде чем выйти на улицу, чтобы совершить нападение", - сказал Бен-Гвир.



3 сентября стало известно о том, что министр передал руководству ШАБАСа распоряжение о сокращении числа свиданий для заключенных в тюрьмах террористов с двух до одного в месяц. По словам Бен-Гвира, убийцы израильтян не должны получать поблажки, поскольку "их естественное место - в могиле, но если уж они оказались в тюрьмах, то стоит причинить им как можно больше страданий".