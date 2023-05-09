



Бен-Гвир назвал удары по Газе "хорошим началом"

Mинистр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир приветствует удары по “Исламскому джихаду” в Газе, называя их “хорошим началом”.



Напомним, Бен-Гвир и его партия “Оцма Иегудит” бойкотируют заседания Кнессета и кабинета министров в знак протеста против “слабой“ реакцией на ракеты, выпущенные из Газы на прошлой неделе.



“Я поздравляю премьер-министра с активной операцией в Газе, — говорит Бен Гвир. - Это хорошее начало, пришло время изменить нашу политику в Газе”.



Бен-Гвир не сказал, прекратит ли бойкот заседаний Кнессета.



