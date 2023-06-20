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Итамар Бен-Гвир
20.06.2023 19:48 Наталья Богинская

Бен-Гвир на месте теракта призвал к целенаправленным убийствам и “сносу зданий”

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призывал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта начать крупную военную кампанию в ПА.

“Пришло время начать военную кампанию в Иудее и Самарии”, – заявил он на месте смертоносного нападения у поселения Эли.

“Да, нам нужен возврат к точечным убийствам с воздуха, сносу зданий, установке блокпостов, изгнанию террористов и доработке закона о смертной казни для террористов”, – говорит он.

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