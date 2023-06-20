



Бен-Гвир на месте теракта призвал к целенаправленным убийствам и “сносу зданий”

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призывал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта начать крупную военную кампанию в ПА.



“Пришло время начать военную кампанию в Иудее и Самарии”, – заявил он на месте смертоносного нападения у поселения Эли.



“Да, нам нужен возврат к точечным убийствам с воздуха, сносу зданий, установке блокпостов, изгнанию террористов и доработке закона о смертной казни для террористов”, – говорит он.