



Бен-Гвир: Мы должны убить тысячи террористов

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир в пятницу на пресс-конференции с главой регионального совета Самарии Йосси Даганом и председателем движения "Начала" Даниэллой Вайс призвал правительство начать широкомасштабную военную операцию в северной Самарии и утвердить форпост Эвьятар.



"Я оказываю вам полную и всестороннюю поддержку, но я хочу гораздо большего от поселения здесь, здесь должно быть полное поселение, и не только здесь, но и на всех холмах вокруг нас", - сказал Бен-Гвир в обращении к поселенцам на месте событий.



"Земля Израиля должна быть заселена, и одновременно с заселением должна быть начата военная операция. [Мы должны] сносить здания, уничтожать террористов, не одного или двух, а десятки и сотни, а при необходимости даже тысячи, потому что в конце концов только так мы удержимся здесь, усилим контроль и восстановим безопасность жителей, и, прежде всего, выполним нашу великую миссию. Земля Израиля - для народа Израиля, мы поддерживаем вас, бегите на холмы, оседайте. Мы любим вас", - заявил министр.

