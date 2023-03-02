



Бен-Гвир лично возглавит программу по борьбе с преступностью в арабском секторе

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил в четверг, что он лично возглавит программу "Безопасный путь" по борьбе с преступностью в арабском секторе Израиля и проведет диалог с арабскими лидерами.



Решение принято в связи с серией убийств в арабском секторе в последние недели.



Программа "Безопасный путь" направлена на ликвидацию преступных организаций, повышение чувства личной безопасности граждан в целом и арабского сектора в частности, сокращение количества незаконного оружия, улучшения уровня доверия арабского сектора к правоохранительным органам и расширение сотрудничества с арабскими лидерами.



Бен-Гвир обсудил программу с главой Департамента расследований и разведки израильской полиции и представителями государственной прокуратуры, Совета национальной безопасности, ШАБАКа, Налогового управления и Министерства юстиции.



Министр намерен установить регулярный диалог с арабскими лидерами с целью изучения способов борьбы с преступностью и восстановления управления, хотя и подчеркнул, что не будет вести переговоры с лидерами, поддерживающими терроризм или не признающими государство Израиль.



На данный момент неясно, какие лидеры будут допущены к диалогу с Бен-Гвиром.

