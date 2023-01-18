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Бен-Гвир и полиция готовятся к освобождению террориста Махера Юнеса
18.01.2023 14:46 Алина Груднева

Бен-Гвир и полиция готовятся к освобождению террориста Махера Юнеса

Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир поручил полиции предотвратить любые акты сочувствия или празднования по случаю освобождения террориста Махера Юнеса.

Ожидается, что его выпустят из тюрьмы через 40 лет после заключения в четверг.

Бен-Гвир и глава полиции Коби Шабтай приняли участие в совещании по оценке ситуации в ожидании освобождения Юнеса, который вместе с недавно выпущенным из тюрьмы двоюродным братом Каримом был частью террористической группировки, осужденной за убийство солдата Авраама Бромберга.

По данным "Кан", во вторник на окраину Арары и возле дома семьи был направлен большой отряд полиции.

Такие меры принимают после того, как состоялось празднование по случаю освобождения Карима Юнеса.
 

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