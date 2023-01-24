



"Страж стен 2" - на пороге

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил на чрезвычайной пресс-конференции для израильских журналистов.



Министр Бен-Гвир предупреждает: "Возможный сценарий, который я слышу от профессионалов таков: "Страж стен 2" - на пороге. Мы должны укрепить полицию и создать национальную гвардию, мы должны быть готовы".



Бен-Гвир также обещает повысить зарплату полицейским, "чтобы они могли жить достойно", по его словам, и просит ушедших со службы полицейских "вернуться домой".



Бен-Гвир пообещал увеличить зарплату полицейским на 20-40%. Также министр анонсировал набор 4000 полицейских в ближайшее время.



"У нас замечательные полицейские, но нужно сказать правду. Начинающий следователь в полиции зарабатывает 6 429 шекелей в месяц, детектив 7 388 шекелей и начинающий патрульный офицер 7 350 шекелей. Героические полицейские работают день и ночь, ночи и праздники и возвращаются домой с низкой зарплатой. Неудивительно, что в 2021 году уволилось в два раза больше, чем в 2020 году. За последний год количество уволенных подскочило до 1033 полицейских", - отметил Бен-Гвир.



Министр добавил: "Я слышал обеспокоенных граждан в последние шесть месяцев - мне ясно, что пришло время изменений, чтобы укрепить личную безопасность, вернуть управление гражданам Израиля. Мы все заслуживаем безопасности".