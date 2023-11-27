



Белый дом: за да дня прекращения огня в Газе освободят 20 заложников

Еще 20 женщин и детей будут освобождены во время продления на два дня режима прекращения огня в Газе.



Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



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По его словам, Израиль согласился продлить перемирие еще на один день за каждые 10 заложников.



Сегодняшний четвертый раунд освобождения пленных был задержан, поскольку ХАМАС хотел выдать нескольких детей без их матерей. Кирби пока что не располагает информацией о том, входит ли в сегодняшний список две гражданки США.



Он также добавил, что в Газу въехало еще около 200 грузовиков с гуманитарной помощью.