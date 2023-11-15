



Белый дом: США категорически против насилия в больницах Газы

Администрация президента США Джо Байдена категорически осуждает перестрелки в больницах в Газе.



Таким образом в Белом доме прокомментировали контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в "Шифа".



"Мы не поддерживаем причинение вреда больницам, мы выступаем против перестрелок внутри них. Пациентов необходимо защитить", - сказано в заявлении.



Также уточняется, что состоялся очередной разговор между Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Стороны говорили о продолжающихся усилиях по обеспечению освобождения всех похищенных, удерживаемых в Газе.