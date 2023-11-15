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Белый дом: США категорически против насилия в больницах Газы
15.11.2023 09:00 Алина Груднева

Белый дом: США категорически против насилия в больницах Газы

Администрация президента США Джо Байдена категорически осуждает перестрелки в больницах в Газе.

Таким образом в Белом доме прокомментировали контртеррористическую операцию ЦАХАЛа в "Шифа".

"Мы не поддерживаем причинение вреда больницам, мы выступаем против перестрелок внутри них. Пациентов необходимо защитить", - сказано в заявлении.

Также уточняется, что состоялся очередной разговор между Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Стороны говорили о продолжающихся усилиях по обеспечению освобождения всех похищенных, удерживаемых в Газе.

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