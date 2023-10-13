



Белый дом не видит признаков, что "Хизбалла" присоединится к войне

В США не видят никаких признаков того, что ливанская террористическая организация "Хизбалла" намерена присоединиться к войне против Израиля.



Такое заявление сделал представитель Совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби.



"Мы не видели подтверждений о том, чтобы какая-либо третья сторона проявила готовность расширять и углублять этот конфликт", - сказал Кирби.



Что примечательно, ранее, 13 октября, правая рука генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы объявил, что террористическая организация готова присоединиться к войне, но "в свое время".