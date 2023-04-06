



Белый дом: мы крайне обеспокоены столкновениями в Аль-Аксе

Белый дом заявил в среду, что он “крайне обеспокоен” столкновениями внутри комплекса мечети Аль-Акса в Иерусалиме, и призвал как израильтян, так и палестинских арабов к сдержанности.



“Мы по-прежнему крайне обеспокоены продолжающимся насилием и призываем все стороны избегать дальнейшей эскалации”, — заявил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого цитирует агентство AFP .



“Сейчас как никогда важно, чтобы и израильтяне, и палестинцы работали вместе, чтобы снизить напряженность и восстановить чувство спокойствия”, — добавил он.

