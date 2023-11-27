



Белый дом: Израиль и ХАМАС договорились о продлении "перемирия"

В Белом доме подтвердили информацию о том, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня в Газе на два дня.



Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ранее в Катаре, а также ХАМАС, сообщили о договоренности продлить режим прекращения огня на два дня в обмен на дальнейшее освобождение заложников, удерживаемых в Газе. В канцелярии премьер-министра подтверждение пока что не опубликовали.