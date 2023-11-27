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Белый дом: Израиль и ХАМАС договорились о продлении "перемирия"
27.11.2023 19:06 Алина Груднева

Белый дом: Израиль и ХАМАС договорились о продлении "перемирия"

В Белом доме подтвердили информацию о том, что Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня в Газе на два дня.

Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена.

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Ранее в Катаре, а также ХАМАС, сообщили о договоренности продлить режим прекращения огня на два дня в обмен на дальнейшее освобождение заложников, удерживаемых в Газе. В канцелярии премьер-министра подтверждение пока что не опубликовали.

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