



Белый дом: эвакуация населения из Газы - сложная, но необходимая мера

Призыв израильской армии к более чем 1 млн. человек эвакуироваться из северной части сектора Газа является "сложной задачей", заявил в пятницу Белый дом, добавив, что Соединенные Штаты понимают, что Израиль пытается дать мирным жителям "справедливое предупреждение".



"Мы понимаем, что они пытаются сделать. Они пытаются вывести гражданское население из-под удара", - заявил в интервью CNN официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.



"Сейчас это непростая задача. Это миллион человек, и это очень городская, плотная среда. Это уже зона боевых действий. Поэтому я не думаю, что кто-то недооценивает трудности, связанные с проведением эвакуации".