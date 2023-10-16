



Бельгийский депутат купил интернет-домен ХАМАС и перенаправил его на сайт ЦАХАЛа

Когда единственный еврейский депутат парламента Бельгии обнаружил, что местный интернет-домен ХАМАС в его стране свободен, он решил купить его и устроить небольшой розыгрыш: при поиске в интернете адреса Hamas.be вас сразу же переадресуют на официальный сайт Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на английском языке.



"Насмотревшись на многочисленные антиизраильские акции протеста в поддержку ХАМАСа в Европе, в том числе, к сожалению, и в моей стране, я заметил, что сайт www.hamas.be все еще доступен", - заявил Михаэль Фрайлих в интервью газете The Jerusalem Post в воскресенье, 15 октября. Он добавил, что сразу же пошел и купил домен этого сайта, чтобы быть уверенным, что никакие активисты движения ХАМАС в этой стране не решат получить какую-либо тревожную и неверную информацию", - отметил депутат.



"Я зарегистрировал сайт, и первое, что я сделал, это перенаправил его на сайт ЦАХАЛа. Таким образом, в настоящее время все, кто заходит на этот сайт, попадают на новостной сайт ЦАХАЛа".



Фрайлих добавил, что послание очень четкое. Каждый, кто хочет поддержать ХАМАС, должен знать: "Израиль придет за вами". Армия обороны Израиля придет за вами и сотрет вас с лица земли". Фрейлих хочет, чтобы сторонники ХАМАСа в его стране также знали, что бельгийские политики поддерживают Израиль и говорят об этом в различных заявлениях.