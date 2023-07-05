



Бейлинсон: Состояние раненых в результате теракта в Тель-Авиве стабилизировалось

Больница Бейлинсон сообщила сегодня, 5 июля о том, что в течение ночи состояние раненых в результате комбинированного теракта в Тель-Авиве улучшилось и им ничего не угрожает.



По данным больницы, 30-летний раненый в состоянии средней тяжести с ножевым ранением в живот был прооперирован и переведен в хирургическое отделение.



76-летний раненый в состоянии средней тяжести с ножевым ранением в грудь находится в реанимации, а 66-летний раненый в легком состоянии с травмами лица вчера вечером был выписан из больницы.



Между тем, в больнице Ихилов сообщили, что двое из пострадавших в результате теракта в Тель-Авиве, поступивших в больницу, находятся в тяжелом состоянии, а еще двое - в легком. Кроме того, состояние одного пациента, получившего тяжелые ранения, нестабильно.