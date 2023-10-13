



Бедуины, ставшие жертвами нападения ХАМАС на Израиль, требуют возмездия

Нападение ХАМАСа застало в расплох не только евреев, но и жителей Израиля других национальностей и вероисповеданий.

происходило по суше, морю и воздуху. Некоторые боевики прилетели на парапланах, как на фото. X/@XTrendHunter



По словам Масудина, бедуина из юга Израиля, при нападении в субботу ХАМАС не делал различий между арабами и евреями.



"Я видел сообщения о том, что террористы ХАМАС убивают мусульман на территории Израиля после того, как они проникают через границу", - говорит он. "Я был в ужасе, как только услышал эту новость".



Семья Масудина родом из бедуинской деревни Сегев-Шалом на юге Израиля, всего в часе езды от границы с Газой.



"Все члены моей семьи - мои братья и сестры, родители, двоюродные братья и сестры - все они живут в Сегев-Шаломе", - утверждает мужчина. "Некоторые из них даже служат в армии или призваны в резерв для прохождения службы прямо сейчас".



Семья Масудина едва избежала трагедии, то многие в бедуинской общине - нет. Его знакомые погибли во время штурма от пуль или ракет. По его словам, ХАМАС похитил десятки бедуинов и забрал их в Газу.



Но помимо повседневного ужаса, который причинила террористическая организация, теракт также испортил жизнь бедуинам, которые, возможно, испытывали некоторое сочувствие к судьбе палестинцев, которые также являются мусульманами-суннитами.



"И теперь моя община - помимо того, что она в полной ярости - жаждет отомстить тем, кто это сделал", - подчеркнул Масудин, добавив, что, по его мнению, ХАМАС ничем не лучше ИГИЛ.



"Никто не может оправдать то, как они сжигают, убивают и обезглавливают младенцев на юге Израиля и в Израиле.