



Бедуина, сбившего студента в Беэр-Шеве, обвиняют в терроризме

Амир Алкирнави, 39-летний житель Рахата, является подозреваемым в покушении на убийство, совершенном при обстоятельствах террористического акта, студента технического училища в Беэр-Шеве. Сегодня 25 ноября мировой суд Ашкелона продлил срок его содержания под стражей на семь дней.



Судья Мейрав Амар распорядилась, чтобы слушание о продлении срока содержания под стражей проходило за закрытыми дверями, но разрешила опубликовать свое решение о продлении срока содержания под стражей. Судья постановила, что: "Изучение материалов расследования показывает, что существует обоснованное подозрение относительно причастности подозреваемого к приписываемым ему преступлениям".



Защитник подозреваемого, адвокат Нашеф Дарвиш, заявил, что, по словам его клиента, в машине была неисправность и что это был несчастный случай, а не террористический акт.

