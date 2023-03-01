



BBC приравняло ракетный обстрел мирных жителей к ударам по объектам ХАМАСа

Издание BBC в очередной раз оскандалилось, освещая недавнее обострение между Израилем и террористическими группировками.



Речь идет о ракетном обстреле из Газы и ответном ударе по объектам ХАМАСа.



Издание опубликовало репортаж Дэвида Гриттена под названием "Перестрелка между Газой и Израилем следует за смертоносным рейдом в Иудее и Самарии".



"Израильские военные нанесли авиаудары по Газе после того, как палестинские боевики обстреляли ракетами юг Израиля. По словам военных, на рассвете из Газы было выпущено шесть ракет, пять из которых были перехвачены. Вскоре после этого израильские военные самолеты нанесли удары по объектам, которые были идентифицированы как два объекта ХАМАСа", - начинался репортаж.



В подаче новости ВВС приравнивает атаку на спящих мирных жителей к ударам, нанесенным по объектам террористов. Репортеры используют такой термин, как "обмен", а также рассказывают, что после операции ЦАХАЛа в Шхеме "местные больницы изо всех сил пытаются оказать помощь десяткам раненых".



"Давайте теперь обратимся к Ближнему Востоку, где растут опасения, что последняя вспышка насилия между Израилем и палестинцами может выйти из-под контроля. В результате проведенного в среду рейда израильских сил против предполагаемых боевиков в городе Шхем погибли 11 палестинцев, боевики и мирные жители, многие получили ранения. Ну , это вызвало перестрелку через границу с Газой. Оттуда было выпущено шесть ракет по Израилю, и Израиль ночью нанес авиаудары", - радио BBC World Service.



Один врач сказал корреспонденту BBC Тому Бейтману, что это было одно из "худших событий такого рода, которые он видел за последние годы".

