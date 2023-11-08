



BBC News усиливает пропаганду ХАМАСа о действиях Израиля в Газе

Днем 6 ноября на сайте BBC News был опубликован репортаж Рушди Абуалуфа под названием "BBC передает из южной части Газы после "интенсивных" авиаударов". В аннотации к этому репортажу говорится следующее: "Израиль подтвердил, что в пятницу он нанес удар по машине скорой помощи в больнице Аль-Шифа города Газа, которая, по его словам, использовалась боевиками ХАМАСа".



В этом же репортаже Абуалуф сообщает зрителям, что:"Удары наносились не только по городу Газа, на котором сосредоточены основные силы израильской операции, но и по Дейр-эль-Балаху. Это безопасная зона, куда Израиль попросил эвакуироваться, и у нас есть данные о 67 людях, погибших за ночь в результате трех авиаударов в Дейр-эль-Бале в центре Газы".



Абуалуф не потрудился сообщить аудитории BBC, что одной из целей этих ударов был Ваэль Асефа, командир батальона ХАМАСа в Дейр-эль-Бале - один из тех, кто несет ответственность за массовое убийство в Израиле 7 октября.



Абуалуф продолжает: "Что касается больницы Аль-Шифа, то директор больницы сегодня утром сказал, что мы вызываем ООН для проверки больницы, потому что, по его словам, Израиль лжет о наличии инфраструктуры ХАМАСа в больницах ".



Это сообщение ХАМАСа, усиленное BBC, стало ответом на недавно опубликованную ЦАХАЛом информацию о давно известной эксплуатации больницы Аль-Шифа и других медицинских учреждений в Газе террористическими организациями.



Во время конфликта между Израилем и ХАМАСом в 2014 г. корреспондент BBC Йоланда Кнелл подготовила репортаж из той же больницы, в котором рассказала следующее: "Мы находимся здесь, в главной больнице города Газа. Это одно из немногих мест, где представители ХАМАСа считают себя в достаточной безопасности от возможного израильского нападения, чтобы выйти и поговорить со СМИ".



Прошло девять лет, и теперь BBC либо считает, что в ее обязанности входит распространение беспрекословной пропаганды ХАМАСа в отношении больницы Аль-Шифа и других медицинских учреждений, либо готова это делать, чтобы ХАМАС и дальше позволял ей вести репортажи с его территории. В любом случае, репутация корпорации как поставщика точных и беспристрастных новостей серьезно подорвана.