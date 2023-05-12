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BBC: глава Исламского джихада принял предложение о прекращении огня
12.05.2023 06:47 Аркадий Бочаровский

BBC: глава Исламского джихада принял предложение о прекращении огня

Канал BBC на арабском языке сообщил, что глава делегации "Исламского джихада" в Каире Мохаммед Эль- Хинди получил предложение о прекращении огня от египетской разведки.

Согласно сообщению, он попросил отсрочку, чтобы обсудить его с руководством организации.

Источники, посвященные в детали переговоров о прекращении огня, сообщили каналу КАН, что Джихад прервал контакт с некоторыми из египетских посредников на несколько часов или выдвинул требования, которые Израиль считает странными и неприемлемыми.

Однако, по словам источников, в последние несколько часов Джихад вернулся к переговорам.

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