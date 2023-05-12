



BBC: глава Исламского джихада принял предложение о прекращении огня

Канал BBC на арабском языке сообщил, что глава делегации "Исламского джихада" в Каире Мохаммед Эль- Хинди получил предложение о прекращении огня от египетской разведки.



Согласно сообщению, он попросил отсрочку, чтобы обсудить его с руководством организации.



Источники, посвященные в детали переговоров о прекращении огня, сообщили каналу КАН, что Джихад прервал контакт с некоторыми из египетских посредников на несколько часов или выдвинул требования, которые Израиль считает странными и неприемлемыми.



Однако, по словам источников, в последние несколько часов Джихад вернулся к переговорам.