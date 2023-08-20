



Батальон “Дженин” предупредил ПА, что никому не позволит забрать у него оружие

Батальон “Дженин”, члены которого связаны с поддерживаемым Ираном “Палестинским исламским джихадом”, объявил 18 августа, что никому не позволит конфисковать его оружие. Это заявление рассматривается как прямой вызов силам безопасности Палестинской автономии, которые за последние несколько недель арестовали несколько представителей “Исламского джихада”.



“Мы не позволим никому, кто бы это ни был, отобрать у нас оружие сопротивления”, – было сказано на митинге, посвященном памяти 12 палестинцев, убитых во время рейда в лагере беженцев.



Саид Наклех, высокопоставленный чиновник “Исламского джихада” заявил, что батальон “Дженин" не намерен атаковать палестинские силы безопасности, “чтобы избежать раскола в социальной ткани”.



“Хотя силы безопасности Палестинской автономии преследуют и арестовывают бойцов сопротивления по приказу оккупантов и США, наши винтовки по-прежнему будут направлены только на сионистского врага. Придет день, когда силовики поймут, что то, что они делали против моджахедов (воинов), было неправильным”, – добавил он.

