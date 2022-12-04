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Бар-Лев - Шабтаю об атаке  Хавара: два раза подумай, прежде чем говорить
04.12.2022 13:54 Аркадий Бочаровский

Бар-Лев - Шабтаю об атаке  Хавара: два раза подумай, прежде чем говорить

Уходящий министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев прокомментировал слова начальника полиции Яакова Шабтая, о теракте в  Хавара.

Шабтай сказал, что "мертвый террорист - это то, что я хочу видеть".

Бар-Лев заявил: "На мой взгляд, человек, занимающий столь высокий пост, иногда должен дважды подумать над своими словами, чтобы кто-то другой не истолковал их по-другому".

При этом Бар-Лев подчеркнул: "Даже с моей точки зрения, террорист, который намеревается причинить вред и убить гражданина Израиля, должен быть убит".

 

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