



Бар-Лев - Шабтаю об атаке Хавара: два раза подумай, прежде чем говорить

Уходящий министр внутренней безопасности Омер Бар-Лев прокомментировал слова начальника полиции Яакова Шабтая, о теракте в Хавара.



Шабтай сказал, что "мертвый террорист - это то, что я хочу видеть".



Бар-Лев заявил: "На мой взгляд, человек, занимающий столь высокий пост, иногда должен дважды подумать над своими словами, чтобы кто-то другой не истолковал их по-другому".



При этом Бар-Лев подчеркнул: "Даже с моей точки зрения, террорист, который намеревается причинить вред и убить гражданина Израиля, должен быть убит".



