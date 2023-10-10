



Банк "Апоалим" предоставит льготы жителям районов, граничащих с Газой

В то время как боевые действия с террористической группировкой ХАМАС продолжаются уже четвертый день, банк "Апоалим", один из крупнейших в Израиле, объявил о ряде льгот для клиентов, проживающих на расстоянии до 40 км от сектора Газа, и для призванных в армию резервистов.



Банк создал фонд в размере 750 млн. шекелей для предоставления беспроцентных кредитов деловым и частным клиентам на юге страны. В рамках льгот банк "Апоалим" предоставляет возможность отсрочки платежей по кредиту на срок до 2 месяцев без дополнительных затрат и освободит клиентов от комиссии за основной банковский перевод на 3 месяца.



Кроме того, все клиенты, имеющие активный текущий счет в банке, смогут брать кредиты по основной ставке, переносить или откладывать платежи по существующим кредитам, а также откладывать или распространять плату за пользование банковскими кредитными картами.



Кроме того, клиентам будет предоставлена возможность заморозить платежи по ипотеке на срок до 3 месяцев.