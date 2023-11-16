



Байден: "Операция в Газе закончится только после полного уничтожения ХАМАСа"

Президент США Джо Байден заявил, что операция Израиля в Газе, последовавшая за шокирующей резней 7 октября, "закончится тогда, когда ХАМАС больше не будет иметь возможности убивать, издеваться и совершать ужасные преступления против израильтян".



Администрация Байдена продолжает отвергать призывы к прекращению огня, заявляя, что Израиль имеет право защищаться от ХАМАСа, но при этом настаивает на гуманитарных паузах и ожидает от Израиля соблюдения правил ведения войны во время боевых действий в Газе.



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Президент сообщил, что американские официальные лица провели переговоры с израильтянами, призвав их быть "очень осторожными" в военных действиях вокруг больниц в палестинском анклаве.



