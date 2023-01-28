Новости » Арабо-израильский конфликт
Байден о теракте в Иерусалиме: "Атака на цивилизованный мир"
28.01.2023 15:05 Ольга Белозерова

Байден о теракте в Иерусалиме: "Атака на цивилизованный мир"

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямино Нетаниягу после жуткого теракта в Иерусалиме, жертвами которого стали 7 человек.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Согласно отчету, предоставленному Белым домом, президент Байден "дал ясно понять, что это была атака на цивилизованный мир".

"Он предложил все необходимые средства поддержки правительству и народу Израиля в ближайшие дни. Президент подчеркнул твердую приверженность США безопасности Израиля и согласился, что его команда будет поддерживать постоянный контакт со своими израильскими коллегами", - говорится в сообщении Белого дома.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы