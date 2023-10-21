



Байден нашел объяснение нападению ХАМАСа на Израиль

Террористическая организация ХАМАС напала на Израиль 7 октября, в том числе, потому что Саудовская Аравия была готова к нормализации отношений с Еврейским Государством.



По данным Белого дома, такое заявление в рамках предвыборной кампании сделал президент США Джо Байден.



"Я думаю, что одна из причин, почему ХАМАС вторгся в Израиль - они знали, что я собираюсь сесть за стол переговоров с саудовцами. Эр-Рияд собирался собирались признать Израиль. И это, по сути, объединило бы Ближний Восток", - пояснил Байден.



Напомним, что Саудовская Аравия заморозила переговоры относительно нормализации отношений с Израилем из-за войны.

