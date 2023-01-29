



Бахрейн осудил теракт в Иерусалиме

Бахрейн осудил теракт, совершенный возле синагоги в Иерусалиме, в результате которого погибли 7 человек и еще несколько были ранены.



Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Бахрейна, сообщает BNA.



"Министерство иностранных дел подчеркнуло необходимость принятия срочных и эффективных мер для прекращения опасной и предосудительной эскалации, унесшей жизни палестинских и израильских мирных жителей", - говорится в заявлении.



Также ведомство "подтвердило свою однозначную позицию, отвергая акты насилия и терроризма во всех их формах и проявлениях, призывая к неэскалации, обеспечению защиты гражданских лиц и созданию соответствующей атмосферы для возрождения справедливого и всеобъемлющего мирного процесса на Ближнем Востоке".