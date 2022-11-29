



Линч после помолвки: БАГАЦ ужесточил наказание террористам

БАГАЦ принял апелляцию государства и ужесточил наказание двум террористам, участвовавшим в серии беспорядков и нападений на сотрудников сил безопасности и гражданских лиц, включая линчевание пары, возвращавшейся после предложения о помолвке, во время операции "Страж Стен" в Иерусалиме.



Судьи, Солберг, Элрон и Гросскопф, постановили, что один террорист, приговоренный к девяти годам лишения свободы, проведет в тюрьме еще два года, а второй террорист, приговоренный к шести годам лишения свободы, проведет в тюрьме еще год.



В приговоре описывается жестокий самосуд над еврейской парой: "9 мая 1202 года Шахар Мириам Коэн и Авия Антман - еврейская пара, которая в этот день договорилась о помолвке - ехали на своей машине из "Бейт Хошан" (здание в районе А-Тор в Восточном Иерусалиме, где живут еврейские семьи) в район Бейт Орот . Во время поездки, когда пара подъехала к перекрестку А-Тор, около 2:00 ночи, толпа арабов распознала, что в машине находятся пассажиры-евреи. После этого толпа начала бежать за машиной, крича "Поселенец, поселенец", вопя проклятия".



"Пассажиры машины, которая двигалась перед машиной пары, и решили преградить путь паре и присоединиться к бунтующей толпе. Толпа начала забрасывать машину камнями". Авия, пытаясь защититься, вышел из машины, но тогда участники беспорядков накинулись на него. Авию били кулаками, ногами, а также бросали в него камни и другие предметы. Один из участников беспорядков, личность которого до сих пор не установлена, ударил Авию в спину острым предметом, причинив ему две колотые раны", - написали судьи.



Судья Солберг отметил, что "нет необходимости преувеличивать серьезность преступных действий обвиняемых. Прежде всего, это жестокий, насильственный и отвратительный акт самосуда".



Адвокат Хаим Блейхер из организации "Хонену", представлявший интересы пары, сказал: "Мы приветствуем принятие апелляции и заявление БАГАЦа о необходимости ужесточить наказание террористов. В любом случае, как написано в приговоре, наказание, которое в итоге получили террористы, не является справедливым".



"Мы ожидаем, что Иерусалимский окружной суд изменит свой мягкий подход и будет выносить тяжелые приговоры террористам. Террорист, участвовавший в линче, а также атаковавший силы безопасности с применением смертоносных средств, должен получить за свои действия несколько лет тюрьмы, иначе, как мы будем сдерживать и предотвращать повторные акты саботажа и терроризма?", - сказал Блейхер.