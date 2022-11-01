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Автомобильный теракт возле Иерихона: пострадавших выписали из больницы
01.11.2022 14:17 Алина Груднева

Автомобильный теракт возле Иерихона: пострадавших выписали из больницы

Пострадавшие в результате автомобмльного теракта военнослужащие ЦАХАЛа выписаны из больницы.

 
Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в "Шаарей-Цедек".
 
По словам медиков, раненые в результате теракта получили необходимое лечение и пошли на поправку.
 
Они прошли всестороннее обследование и сдали анализы. Их отпустили по домам.
 
Напомним, что в результате теракта пострадали пятеро военнослужащих. Трое получили легкие травмы. Их выписали из больницы на следующий день. Еще двое находились в состоянии средней степени тяжести.

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