



Автомобильный теракт возле Иерихона: пострадавших выписали из больницы

Пострадавшие в результате автомобмльного теракта военнослужащие ЦАХАЛа выписаны из больницы.

Об этом во вторник, 1 ноября, сообщили в "Шаарей-Цедек".

По словам медиков, раненые в результате теракта получили необходимое лечение и пошли на поправку.

Они прошли всестороннее обследование и сдали анализы. Их отпустили по домам.