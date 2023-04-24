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Автомобильный теракт со стрельбой на рынке Махане Иегуда
24.04.2023 16:56 Наталья Богинская

Автомобильный теракт со стрельбой на рынке Махане Иегуда

24 апреля 50-летний мужчина был тяжело ранен, еще три человека получили легкие ранения в результате наезда автомобиля в районе рынка “Махане Иегуда”.

На рынке “Махане Иегуда" в Иерусалиме террорист был нейтрализован. Подозревается, что это теракт. Инцидент произошел недалеко от церемонии Дня памяти, на которой присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

"Я услышал, как несколько машин столкнулись друг с другом, я вышел на улицу и увидел людей, лежащих на земле, и машины одну за другой. Я услышал выстрелы и забежал внутрь, крикнув туристам, чтобы они спрятались со мной в магазине", – сообщил владелец магазина в этом районе, ставший свидетелем инцидента.

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