



Автомобильный теракт со стрельбой на рынке Махане Иегуда

24 апреля 50-летний мужчина был тяжело ранен, еще три человека получили легкие ранения в результате наезда автомобиля в районе рынка “Махане Иегуда”.



На рынке “Махане Иегуда" в Иерусалиме террорист был нейтрализован. Подозревается, что это теракт. Инцидент произошел недалеко от церемонии Дня памяти, на которой присутствовал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



"Я услышал, как несколько машин столкнулись друг с другом, я вышел на улицу и увидел людей, лежащих на земле, и машины одну за другой. Я услышал выстрелы и забежал внутрь, крикнув туристам, чтобы они спрятались со мной в магазине", – сообщил владелец магазина в этом районе, ставший свидетелем инцидента.

#عاجل | إذاعة "الجيش الإسرائيلي": أحد المصابين في العملية حالته خطيرة. pic.twitter.com/qEF558UgQw — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 24, 2023