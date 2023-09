Автомобильный теракт на КПП "Каландия": пострадал охранник. Обновлено

Днем, 21 сентября, на контрольно-пропускном пункте "Каландия" был совершен теракт.



Автомобиль наехал израильтян.



По предварительным данным, легкие травмы получил 32-летний охранник. Ему оказали первую помощь, после чего пострадавшего доставили в больницу "Шаарей Цедек".



"Пострадавший, которого сбил частный автомобиль, получил синяки на конечностях. Мы оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу. Он находился в полном сознании", - сообщили в MDA.



Террориста нейтрализовали. По данным полиции, подозреваемый был задержан на месте.







Ramming attack at Qalandia CP N of Jerusalem City; ISF shot and seriously injured a Palestinian driver. pic.twitter.com/ufMWOwnS3Y