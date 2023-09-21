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Автомобильный теракт на КПП "Каландия": пострадал охранник. Обновлено
21.09.2023 12:43 Алина Груднева

Автомобильный теракт на КПП "Каландия": пострадал охранник. Обновлено

Днем, 21 сентября, на контрольно-пропускном пункте "Каландия" был совершен теракт.

Автомобиль наехал израильтян.

По предварительным данным, легкие травмы получил 32-летний охранник. Ему оказали первую помощь, после чего пострадавшего доставили в больницу "Шаарей Цедек".

"Пострадавший, которого сбил частный автомобиль, получил синяки на конечностях. Мы оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу. Он находился в полном сознании", - сообщили в MDA.

Террориста нейтрализовали. По данным полиции, подозреваемый был задержан на месте. 


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