



Австралия выдала 860 виз жителям Газы

Сотни временных виз были выданы отчаявшимся палестинцам правительством Австралии за последние несколько недель, пока Израиль продолжает бомбардировки Газы, но министр иностранных дел Пенни Вонг говорит, что ситуация остается "очень сложной".



В период с 7 октября по 20 ноября министерство одобрило выдачу 860 виз палестинцам, имеющим связи с Австралией.



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Однако лишь небольшая часть тех, кому были выданы визы, смогла выбраться из зоны боевых действий.



Вонг подтвердила, что за ночь 67 человек, включая австралийцев и членов их семей, пересекли границу Египта через пограничный пункт Рафиах.



"Это уже вторая группа, пересекшая границу на этой неделе, после того как в понедельник мы помогли пересечь границу 31 человеку", - сказала она журналистам.